В США раскрыли последствия угроз Трампа в адрес Ирана

Иран ужесточил свою позицию по переговорам с Вашингтоном — таким мнением поделился подполковник США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

По мнению Дэвиса сейчас нет никаких признаков того, что власти Ирана пугают угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. По этой причине Дэвис уверен, что ситуация движется к новому вооруженному столкновению.

«Если президент Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Похоже, мы движемся к новой войне», — написал он.

Ранее Иран сообщил о прорыве блокады США в Ормузском проливе.