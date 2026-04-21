В США раскрыли последствия угроз Трампа в адрес Ирана

Угрозы президента США Дональда Трампа не привели к смягчению позиции Ирана в переговорах, стороны конфликта движутся к возобновлению боевых действий. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

«Позиция Ирана становится все более жесткой. (...) Если президент Трамп полагал, что его серьезные угрозы заставят Иран подчиниться, то, судя по всему, это имеет обратный эффект. Похоже, мы движемся к новой войне», — написал он.

Дэвис также отметил, что Иран по-прежнему не демонстрирует каких-либо намерений направить свою делегацию на переговоры в Пакистан.

Ранее Трамп заявил, что ожидает продолжения бомбардировок Ирана, поскольку считает это лучшим подходом к переговорам с Исламской Республикой.