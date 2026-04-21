Пашинян встретился со спецпредставителем генсека НАТО

Армянский премьер Никол Пашинян принял спецпредставителя генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевина Гамильтона.

Об этом сообщила пресс-служба главы правительства закавказской республики.

«Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества и тесного диалога между Арменией и НАТО в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Пашинян и Гамильтон обсудили перспективы сотрудничества, реализацию программ по интересующим стороны направлениям.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов углублять диалог и сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.