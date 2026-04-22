Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

США продолжат морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я распорядился, чтобы наши вооруженные силы продолжали блокаду», — написал он.

Президент подчеркнул, что она продолжится до тех пор, пока Иран не представит «единое предложение» по урегулированию конфликта.

Трамп продлил перемирие после отказа Ирана от переговоров

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. Он заявил, что с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал Ирану достойно преодолеть суровые испытания.