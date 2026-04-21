СМИ: представители США посетят Россию в рамках переговорного процесса по Украине

Представители администрации США планируют посетить Россию в рамках переговорного процесса по Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

Переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта официального находятся на паузе. При этом, по данным NYT, в последние недели они продвигались за кулисами.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину.

«Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены нанести еще один визит в Россию», — говорится в публикации.

До этого украинский лидер заявлял, что переговорщики с американской стороны уверены в том, что Россия побеждает в конфликте, и это является проблемой для Киева. Он добавил, что американцы ошибаются, и это не первая их ошибка.