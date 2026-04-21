Стало известно о состоянии генерала Младича

Сын экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко рассказал о его состоянии — ранее сообщалось о том, что его здоровье резко ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент Младич расположен в тюремной больнице Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге. По словам его сына, генерал находится в состоянии «между жизнью и смертью». Осмотр и заключение врачей ожидается завтра.

«Он на грани жизни и смерти, больше не в состоянии говорить, не уверен, понимает ли он все, происходящее вокруг, произносит одно-два слова, состояние очень тяжелое. Завтра приезжают наши доктора, чтобы его осмотреть и сразу после их заключения мы подаем официальный запрос на его перевод на лечение в Сербии, думаю, что это будет в четверг-пятницу и ожидаю быстрое решение, потому что нет больше смысла ждать, речь идет о днях», — заявил Дарко Младич.

Напомним, что Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. После этого он 16 лет скрывался от международного правосудия, но в 2011 году был арестован сербскими властями. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Его приговорили к пожизненному заключению.