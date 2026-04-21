Правительство Украины обсуждает идею о переименовании части Донбасса, находящейся под контролем ВСУ, в «Донниленд», в честь президента США Дональда Трампа. Об этом пишут обозреватели Антон Трояновский и Эндрю Э. Крамер в статье для The New York Times.

Авторы статьи заметили, что в последние годы политики нередко апеллируют к тщеславию американского лидера, его стремлению к славе, мировому признанию.

Так, когда Польша в 2018 году стремилась к созданию американской военной базы, она представила эту идею как «Форт Трампа». Баку и Ереван назвали транспортную магистраль «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания».

Но на этом история с красивыми названиями не завершилась. В ходе переговоров об урегулировании кризиса на Украине представитель делегации Киева предложил назвать часть Донбасса «Доннилендом».

Журналисты пояснили, что название, в котором сплелись имя президента США, название региона, а также Диснейленд, выглядит странно, в особенности, с учетом того, что регион практически обезлюдел.

Вместе с тем, констатировали обозреватели, оно как нельзя лучше отражает сложившиеся на планете реалии.