Трамп рассказал о захвате судна с «подарком из Китая»

На торговом судне, захваченном Соединенными Штатами у берегов Ирана 20 апреля, возможно, был груз из Китая.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Вчера мы задержали корабль, на борту которого находились не очень приятные вещи. Возможно, подарок из Китая, я не знаю. Но я был немного удивлен, потому что (...) я думал, что у меня есть взаимопонимание с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Но ничего страшного. Так бывает во время войны», — сказал он.

По словам американского лидера, США сохраняют полный контроль над Ормузским проливом и продолжают поддерживать блокаду портов Ирана.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе иранский контейнеровоз Touska, пытавшийся прорвать американскую блокаду. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно и передал находившимся на борту предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль США остановил контейнеровоз, пробив дыру в машинном отделении.