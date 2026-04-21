Новый скандал для Брижит: объятия Макрона с Мелони взбудоражили Сеть

Визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Париж привлек внимание не только политической повесткой, но и неловкой ситуацией с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео, где итальянка буквально отбивается от желающего объятий Макрона, вызвало бурное обсуждение в интернете.

© РИА "ФедералПресс"

На опубликованных кадрах видно, как французский лидер активно демонстрирует расположение к гостье – обнимает ее, целует в щеки и продолжает тактильный контакт даже после того, как она пытается увеличить дистанцию. Видео набрало миллионы просмотров и стало предметом анализа как пользователей, так и экспертов.

Так, профайлер Илья Анищенко, отметил, что по невербальным сигналам можно предположить: итальянский премьер чувствовала себя некомфортно. По его оценке, ее реакция – скованность, отсутствие ответных жестов и попытки отстраниться – свидетельствовали о внутреннем напряжении.

«Мелони, судя по кадрам, ошарашена. Даже заметно легкое отвращение на ее лице. Когда Макрон поцеловал ее, она посмотрела на него и попыталась дистанцироваться, даже согнулась, настолько она была удивлена его поведению. После этого Макрон взял ее за руку и погладил. У французского президента есть некая фиксация на любвеобильные отношения. И проявляется это не только по отношению к Мелони, но и к Зеленскому, например. Они тоже прямо обнимались-обнимались при встрече. Думаю, это его способ показать, что он такой замечательный, классный, любит всех обнимать. Но у Мелони это вызвало недовольство и даже отвращение, ей явно было некомфортно», – пояснил эксперт.

Отдельно аналитик связал поведение Макрона с его попытками сгладить эффект от ранее обсуждавшихся публичных эпизодов в личной жизни, в том числе с участием его супруги Брижит Макрон. Одним из самых обсуждаемых был эпизод, когда на камеры журналистов случайно попала ссора супружеской четы, в ходе которой Брижит дала мужу пощечину.

История с парижскими объятиями стала очередным примером того, как личная манера общения лидера страны подчас становится более интересной для обычных людей темой, передает aif.ru.

