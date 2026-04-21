Урсула фон дер Ляйен обратилась с призывом к Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы «полностью переосмыслить себя». Об этом сообщает Die Zeit.

Во время мероприятия в честь 80-летия газеты Die Zeit фон дер Ляйен заявила, что она поддерживает расширение Евросоюза. По ее словам, таким образом альянс сможет находиться вне влияния России, Турции и Китая. Она также добавила, что Евросоюзу нужно «мыслишь шире и более геополитически».

Кроме того, фон дер Ляйен добавила, что раньше конкурентоспособность Евросоюза держалась на «дешевой энергии из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне из Америки». Но теперь, по ее словам, это осталось в прошлом.

«С этим покончено. Нам необходимо полностью перестроиться. Мы должны сами отстаивать безопасность нашего континента. Мы должны стать более независимыми», — заявила она.

Помимо этого глава Еврокомиссии считает, что альянсу нужно отказаться от принципа единогласия при принятии решений, особенно в вопросах внешней политики. Также она назвала ошибкой отказ Евросоюза от ядерной энергетики.

«Нам нужна ядерная энергия, которую мы сможем использовать, когда возобновляемых источников энергии не хватает. Поэтапный отказ от ядерной энергии был ошибкой. Мы должны быть осторожны, чтобы не оказаться отрезанными от инноваций», — сказала она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила экс-президента Болгарии Румена Радева с победой его партии на парламентских выборах.