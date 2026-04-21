Трамп продлил перемирие с Ираном: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что двухнедельное перемирие с Ираном истекает 22 апреля, фактически продлив режим прекращения огня на сутки ради проведения мирных переговоров. Как ситуацию оценивают зарубежные СМИ — в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. После чего Тегеран перекрыл одну из главных нефтяных артерий мира — Ормузский пролив. К 8 апреля сторонам удалось договориться о двухнедельном перемирии. А 11-12 апреля в Исламабаде прошел первый раунд мирных переговоров между США и Ираном, но он закончился безрезультатно.

После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Накануне в Персидском заливе американские военные захватили иранский контейнеровоз, поставив хрупкое перемирие на грань срыва, как и новый раунд мирных переговоров.

При этом Дональд Трамп заявил о том, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает «в среду вечером по вашингтонскому времени». Американский лидер также отметил, что «вряд ли будет продлевать режим прекращения огня, если до этого момента соглашение не будет достигнуто», пишет Bloomberg.

«Это заставляет участников переговоров еще активнее работать над заключением соглашения о прекращении войны», — говорится в статье.

В свою очередь источники телекомпании CNN сообщили о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники сегодня отправятся в Пакистан для второго раунда переговоров с Ираном. Они сделают это, несмотря на то, что главный переговорщик со стороны Ирана Мохаммад Багер Галибаф уже заявил о том, что президент США Дональд Трамп стремится превратить этот стол переговоров «в стол капитуляции».

«Мы не согласны вести переговоры под прикрытием угроз, и за последние две недели мы подготовились к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя», — заявил он в понедельник.

Тем не менее, сам Дональд Трамп уверен, что Иран сядет за стол переговоров, заметили журналисты.

«Они пойдут на переговоры, а если нет, то столкнутся с такими проблемами, каких еще не видели», — заявил он.

А издание The New York Times отметило, что цены на нефть 21 апреля снизились, а акции немного выросли, так как инвесторы рассчитывали на то, что второй раунд мирных переговоров между США и Ираном все же состоится.

«Цена на нефть марки Brent составила около 95 долларов за баррель, снизившись во вторник примерно на один процент. Цена на нефть марки West Texas Intermediate, эталонной для США, составила около 87 долларов за баррель, что примерно на доллар меньше, чем накануне», — говорится в статье.

Однако опрошенные изданием эксперты обратили внимание на различный стиль ведения переговоров Дональдом Трампом и представителями Ирана, отметив, что нынешний глава США «требует немедленных результатов, а иранское руководство играет вдолгую и продумывает каждую деталь».

«Совсем недавно иранские официальные лица отметили, что Трамп дважды подряд, в июне 2025 года и в феврале этого года, отдавал приказы о нанесении ударов по Ирану в разгар дипломатических переговоров. Иранцы расценивают это как вероломство и доказательство того, что Трамп не является надежным партнером», — отмечает газета.

Ожидается, что иранская переговорная группа также отправится на встречу в Исламабад 22 апреля, сообщил The Wall Street Journal.

Независимо от ситуации нынешний энергетической кризис может в ближайшие недели распространиться и на Запад. Что бы ни произошло в Персидском заливе, танкеры по-прежнему будут грузить американскую нефть для внешних рынков, что может привести к росту цен в Северной Америке, констатировали в Bloomberg.