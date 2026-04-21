Пока вы не уснули: подробности операции спецназа в Одессе и «важные решения» по Украине

Раскрыты подробности операции спецназа в Одессе

В Одессе сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) были задержаны спецназом Службы безопасности Украины (СБУ) за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, военкомы силой затащили мужчину в автобус и угрожали ему оружием. Пострадавший заранее обратился в Службу безопасности Украины после предыдущего задержания, где ему заявили, что все равно его «примут», несмотря на все документы.

Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

Евросоюз (ЕС) в среду, 22 апреля, примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«По 90 миллиардам евро для Украины мы примем важные решения в среду», — анонсировала дипломат, выступая по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Прыжок Буданова* в море, спасший его от российских дронов, сняли на видео

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов* (внесен в российский список террористов и экстремистов), еще будучи главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, побывал с десантом на газовых вышках в Черном море. О его вылазке сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Задержан гендиректор издательства «Эксмо»

В Москве правоохранительные органы проводят обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо-Аст»». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. РЕН ТВ также утверждает, что задержан гендиректор компании Евгений Капьев.

Путин назвал условия для достижения целей СВО

Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) только благодаря сплоченности. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости. Глава государства назвал это условие во время церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

Стала известна причина ослабления санкций США против России

США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу своих партнеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Решение [о продлении ослабления санкций против России] стало ответом на запрос стран — партнеров», — рассказали собеседники издания.

«Загнал себя». Актер сериалов «Реальные пацаны» и «Мажор» умер в 40 лет

Поклонники шокированы печальной новостью. Точные причины смерти пока не разглашаются.

14 апреля остановилось сердце российского актера театра и кино Рамиля Мубинова. Ему было 40 лет. О смерти сообщили в соцсетях его коллеги и друзья. В 2026 году должно было выйти более 20 проектов с его участием.

Убивший студентку историк-расчленитель Соколов попросился на свободу

Историк Олег Соколов, осуждённый за убийство и расчленение своей аспирантки, подал прошение о замене оставшегося срока на принудительные работы. Соответствующая информация появилась в картотеке районного суда Петербурга.

Соколов отбыл половину назначенного ему наказания. Напомним, в 2020 году суд приговорил историка к 12,5 годам колонии за убийство Анастасии Ещенко.

Экс-мэр Саратова попал в смертельное ДТП

Экс-мэр Саратова Николай Романов стал жертвой смертельного ДТП. Об этом пишет Baza в Telegram.

Mercedes бывшего главы региональной столицы столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял 49-летний мужчина. В результате Романов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Названа самая красивая женщина в мире

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых людей в мире. Ежегодный список был опубликован на сайте издания People.

43-летняя Энн Хэтэуэй стала самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала и снялась для его обложки. Актриса позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

