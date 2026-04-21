Китайский историк Цзян Сюэцинь предсказал, какие государства будут доминировать в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По его мнению, в будущем люди увидят, насколько «устойчивы немцы и японцы». При этом в среднесрочной перспективе доминировать будут Россия, страны Северной Америки и Израиль.

«Но со временем, я думаю, люди будут удивлены возрождением немцев и японцев. Немцы движутся к военному унижению на Украине. Они вряд ли смогут победить русских на Украине, но в долгосрочной перспективе это может быть хорошо для Германии», — добавил он.

Ранее Цзян Сюэцинь заявлял, что США в конечном счете направят сухопутные войска в Иран. Он считает, что Турция и Саудовская Аравия в конечном счете присоединятся к конфликту, а РФ воспользуется неразберихой и одержит победу в конфликте на Украине.