Бык вонзил рог между ягодиц известного тореадора на 10 сантиметров

На корриде в Севилье, Испания, известный тореадор Моранте де ла Пуэбла покинул арену с глубокой травмой между ягодиц. Об этом сообщает El Pais.

Коррида началась с победы над первым быком, которому де ла Пуэбла отрезал ухо. Однако со следующим животным ему не повезло. 512-килограммовый бык сбил его с ног, стал топтать, а затем вонзил рог в тело тореадора.

Пострадавшего доставили в лазарет, где врачи выяснили, что рог проник между ягодицами на глубину 10 сантиметров, повредив мышцы сфинктера и пробив прямую кишку. Для тореадора потребовалась экстренная операция. Хирурги очистили рану, восстановили поврежденные ткани и установили дренаж для предотвращения инфекции.

Моранте де ла Пуэбла (настоящее имя Хосе Антонио Моранте Камачо) — знаменитый испанский матадор и один из самых ярких и харизматичных тореро современности. За свою карьеру он получил множество наград и стал первым с 1971 года пешим тореадором, который отрезал хвост быку на севильской арене Маэстранса в 2023 году.

До этого на юге Испании погиб бывший матадор — на него напал бык перед проведением корриды. Инцидент произошел на арене Ла Малагета в Малаге, где мужчина готовил животных к выступлению. Один из быков атаковал его в вольере, полученные травмы оказались смертельными.

В Индии погибли семь и пострадали 400 человек после «Индийской корриды». Мероприятия проходили в штате Тамилнад, в округах Сиваганга, Мадурай, Кришнагири и Салем. Среди пострадавших есть как участники, так и зрители.