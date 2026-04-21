Стала известна причина ослабления санкций США против России

США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу своих партнеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Решение [о продлении ослабления санкций против России] стало ответом на запрос стран — партнеров», — рассказали собеседники издания.

При этом источники не уточнили, о каких странах-партнерах Вашингтона идет речь.

18 апреля Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.