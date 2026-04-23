Стало известно о попытке Трампа получить доступ к ядерным кодам

Президент США Дональд Трамп во время экстренного совещания в Белом доме попытался использовать «ядерные коды», однако его остановил начальник вооруженных сил генерал Дэн Кейн. Об этом со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона пишет издание The Mirror.

По словам Джонсона, в одном из сообщений с той встречи говорится, что Трамп хотел применить ядерные коды, но генерал Кейн встал и сказал «Нет». «Судя по всему, это вызвало большой скандал. В Вашингтоне происходят очень странные вещи», — цитирует аналитика газета.

Для каких целей президенту понадобились коды — неизвестно.

Кроме того, как утверждается, Трампа отстранили от планирования в ходе обсуждения эвакуации экипажа сбитого в Иране самолета F-15. Причиной назван взрывной темперамент президента.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.