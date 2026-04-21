Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.

Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

«С приближением последних часов согласованного перемирия и учитывая, что чрезмерные требования и объявление морской блокады американцами препятствуют возобновлению переговоров, Иран полностью готов к возможному началу новой войны и подготовил новые сюрпризы для возможного нового этапа боевых действий», — заявил собеседник агентства.

По информации источников, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».

Отмечается, что Исламская Республика готова «с первых секунд возможной войны превратить ситуацию в ад для американцев и израильтян».

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Отмечалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен в ближайшее время вылететь в Пакистан вместе с высокопоставленными чиновниками для участия во встрече.