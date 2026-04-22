В сенате США заявили об одной «большой проблеме» в администрации Трампа

Сенатор-демократ Эд Марки заявил, что действия администрации Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом привели к «энергетическому апокалипсису» в Ормузском проливе.

Об этом пишет газета The Hill.

«У администрации сейчас большая проблема, потому что она создала энергетический апокалипсис в Ормузском проливе, который влияет на все», — сказал Марки, имея в виду рост цен на топливо во всем мире.

12 апреля стало известно, что Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Власти США поблагодарили Тегеран, однако подчеркнули, что американский флот продолжит блокаду иранских портов.

Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Позднее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц не исключил, что Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти.