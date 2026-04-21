Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что притязания Владимира Зеленского на лидерство в Европе беспочвенны, а сам он представляет собой лишь инструмент в руках Запада. Об этом Безпалько рассказал «Комсомольской правде».

Американские СМИ ранее рассказали, что Зеленский почти утратил веру в США и больше не считает их союзником Киева. Отмечалось, что Зеленский хотел бы видеть Украину одним из лидеров в ЕС, отказавшемся от связей с США.

По мнению Безпалько, реальный статус Зеленского далек от руководящих ролей.

«Зеленский - лидер Европы? Упаси Господь. Это не так, и так не будет. Он - больная бешенством, переставшая быть ручной и слишком громко гавкающая собачка Европы», - подчеркнул Безпалько.

Эксперт отмечает, что пока в вопросе противостояния с Россией Запад сохраняет относительное единство, но процесс деления мира на зоны уже запущен. Европа начинает постепенно «откалываться» от трансатлантического влияния США. Разногласия особенно заметны на фоне войны на Ближнем Востоке и действий таких стран, как Испания, Польша и Венгрия.

Безпалько прогнозирует, что через несколько лет Европе придется формировать собственный блок, так как США возвращаются к политике изоляционизма. Для России тут могут быть и плюсы, и минусы. С одной стороны, без американской защиты Европа побоится прямого конфликта с Москвой. С другой - осознавая риски, ЕС уже сейчас готовится к будущим столкновениям, надеясь сделать их опосредованными.

В этой большой игре Украине отведена самая незавидная роль, считает Безпалько.