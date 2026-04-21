Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за украинских «мальчиков по вызову», обвиняемых в поджоге его имущества. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Ранее стало известно о поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит. Полиция также расследовала два других инцидента: 11 мая 2025 года возле дома Стармера загорелся автомобиль, также был пожар у небольшой квартиры, где британский политик жил с 1991 по 1997 год.

По информации британских СМИ, за поджоги был задержан сначала 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, затем пытавшийся бежать из страны 26-летний Станислав Карпюк, а также 34-летний Петр Починок. Лавриновичу выдвинули обвинение в поджоге, а его товарищам – в сговоре с целью поджога. Слушание по делу назначено на 27 апреля.

Сегодня глава Рабочей партии страны, аналитик Джордж Гэллоуэй вспомнил в своем подкасте об этом деле и впервые раскрыл подробности о деятельности предполагаемых поджигателей, отмечает газета.

«В конце этого месяца трое украинских стриптизеров предстанут перед судом по обвинению в том, что якобы подложили бомбу премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. (…) Массажисты, мужчины-модели, все – украинцы», – рассказал политик.

Он также назвал их «симпатичными мальчиками по вызову» и обратил внимание на то, что британцев держат в неведении о возможной «странной связи»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) премьера и мужчин, которые были обвинены в поджогах его имущества.

«К концу судебного процесса мы узнаем гораздо больше о том, что именно они имели против премьер-министра Великобритании», – заявил Джордж Гэллоуэй, предположив, что эти сведения могут стать причиной отставки Стармера.

При этом вокруг британского премьера не утихает скандал из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна и спорных обстоятельствах назначения Питера Мандельсона послом в США. 20 апреля двое британских парламентариев были удалены с заседания Палаты общин после того, как обвинили Стармера в недостоверных заявлениях на фоне скандала. В частности, Ли Андерсон, представитель правой партии Reform UK, прямо назвал Стармера лжецом.

Напомним, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме. После публикации материалов по скандальному делу выяснилось, что назначенный британским послом в США Питер Мандельсон называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним за деньги конфиденциальной правительственной информацией.

В результате премьер-министру Киру Стармеру пришлось объясняться перед парламентом, а два влиятельных члена его команды ушли в отставку. Первым покинул пост глава аппарата премьера Морган Максуини, затем заявил об уходе директор службы по связям с общественностью Тим Аллан.

11 марта Лондон опубликовал более 100 страниц документов по делу Мендельсона, из которых следует, что Стармеру прямо указали на связь дипломата с Эпштейном. Премьер-министр также был осведомлен о возможных репутационных рисках, но проигнорировал их.

