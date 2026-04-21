Сийярто не будет участвовать во встрече ЕС по кредиту Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в заседании ЕС по кредиту Украине на €90 млрд и антироссийским санкциям.

Об этом сообщает издание Politico.

«Учитывая, что представители Орбана всё ещё участвуют, но без... Сийярто, как заявил еврочиновник, маловероятно, что работа над ключевыми вопросами... продвинется вперёд», — говорится в материале.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани заявил, что кредит Евросоюза для Киева в размере €90 млрд является ложью и подтасовкой, потому что за этот подарок придётся расплачиваться гражданам ЕС и их детям.

Представитель ЕК Бала Уйвари заявил, что Еврокомиссия отложила на второе полугодие 2026 года планы по кредиту Киеву на €90 млрд.