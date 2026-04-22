Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало официальное расследование таинственных смертей и исчезновений исследователей космоса и НЛО. Об этом пишет Daily Mail.

Американские политики и СМИ обратили внимание на странную тенденцию после бесследного исчезновения отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Выяснилось, что это загадочное происшествие стало одиннадцатым с 2022 года. Тогда при загадочных обстоятельствах не стало 34-летней Эми Эскридж, изучавшей антигравитационные технологии, космос и феномен НЛО. Женщину нашли с огнестрельным ранением.

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ФБР было поручено расследовать все случаи исчезновений и смертей ученых за последние годы. Она также отметила, что вопросы о судьбе исследователей были вполне обоснованными и каждый случай будет детально расследован. Президент США Дональд Трамп также высказался по поводу этих происшествий.

«Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель», — сказал он.

По данным властей, с 2022 года пропали или стали жертвами расправ: исследовательница из НАСА Моника Реза, директор Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэйр и другие ученые.