Бельгия призвала "не допустить союза России и Белоруссии"
Евросоюз должен помешать созданию союза России и Белоруссии в условиях конфликта на Украине.
Такое мнение высказал глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.
"По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии", - сказал он.
По словам министра, Брюсселю нельзя допустить формирования "объективного альянса" с Москвой.
