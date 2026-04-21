Бельгия призвала "не допустить союза России и Белоруссии"

Евросоюз должен помешать созданию союза России и Белоруссии в условиях конфликта на Украине.

Такое мнение высказал глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

"По Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии", - сказал он.

По словам министра, Брюсселю нельзя допустить формирования "объективного альянса" с Москвой.

