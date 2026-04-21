Туск назвал Россию «бенефициаром» войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетовал, что Россия выигрывает от войны на Ближнем Востоке, а Украина ослабевает.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал STVR.

«С точки зрения Польши, факт заключается в том, что явным бенефициаром войны [в Иране] стал Путин и Россия», — сказал Туск.

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на решимость некоторых стран оказывать помощь Украине.

До этого бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус также заявлял, что Россия получила значительную выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Он объяснил это ростом финансовых поступлений от продажи энергоресурсов, а также тем, что часть ракет для ПВО, предназначавшихся Украине, была переправлена на Ближний Восток.

Западу пришлось использовать «много действительно высококачественных боеприпасов», подчеркнул Петреус. В связи с этим, по его словам, «Россия получила значительную выгоду от событий в Персидском заливе».

