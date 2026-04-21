Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

США vs Иран: эмоции против упрямства

Президент США Дональд Трамп считает себя мастером принудительной дипломатии, заставляющим своих оппонентов быстро капитулировать под угрозой нападения, пишет The New York Times. Но, имея дело с Ираном в последние шесть недель, Трамп обнаружил, что противостоит стране, которая гордится своей стойкостью и умением тянуть время. Трамп пытался манипулировать Тегераном, заявляя, что иранцы уже капитулировали. Но пустые слова не возымели эффекта: иранские политики через соцсети просто уличили его во лжи. Таким образом, в ближайшие дни - при условии, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится на переговоры в Исламабад - подходы Вашингтона и Тегерана неизбежно столкнутся.

Если бы ставки не были заоблачно высоки (перспектива войны на Ближнем Востоке, мировой дефицит энергоресурсов и вполне реальный риск, что уцелевшие иранские лидеры решат создать ядерное оружие), эта ситуация стала бы классическим примером из учебника по тактике ведения переговоров. Трамп импульсивен и вспыльчив; иранское руководство упрямо и настойчиво, отметил Роберт Малли, который вел переговоры с иранцами перед ядерной сделкой 2015 года. Он указал, что Трамп требует немедленных результатов, а иранское руководство «играет в долгую». Трамп настаивает на эффектной, привлекающей внимание сделке; иранское руководство же тщательно прорабатывает каждую деталь. Трамп считает, что грубая сила может заставить подчиниться; иранское руководство готово перенести огромные страдания, отстаивая свои основные интересы.

«НАТО на краю пропасти»

Главная задача, стоящая сегодня перед Британией и другими европейскими членами НАТО заключается в том, чтобы удержать в альянсе американцев, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Президент Дональд Трамп заявил своим союзникам по НАТО (которых он, по всей видимости, больше не считает союзниками), что они должны «научиться сражаться за себя», потому что США «больше не будут им помогать». На вопрос о том, пересмотрит ли он вопрос о членстве США в НАТО, Трамп ответил: «О да, это более чем стоит пересмотреть». Эту угрозу повторил, хотя и в более умеренной форме, госсекретарь Марко Рубио. Цена за сохранение США в альянсе для Европы резко возросла - возможно, до неприемлемого уровня. Часть этой цены - публичное унижение, примером которого служит нынешний генсек НАТО Марк Рютте, назвавший Трампа «папочкой».

Личное достоинство бывшего голландского политика может мало что значить для других; однако в свете израильско-американской атаки на Иран ценой сохранения связей с США могут стать уже ключевые европейские интересы, фундаментальные ценности и даже территория одного из государств Европы. В последнее время Рютте делает заявления и признает «обязательства» от имени НАТО, на которые у него нет никакого мандата от властей стран альянса - не говоря уже об их народах. Недавно Рютте спросили, беспокоит ли его угроза Трампа уничтожить целую цивилизацию. Вместо того чтобы занять четкую позицию, он просто ответил, что, как и многие другие в НАТО, он поддерживает стремление Трампа ограничить способность Ирана «экспортировать хаос». Этот ответ - ложь, моральный позор и свидетельство неспособности генерального секретаря представлять мнения, ценности и интересы большинства членов НАТО, подчеркивает Berliner Zeitung.

«Мадьяр может оказаться большим другом Путина, чем ожидалось»

Проигрыш Виктора Орбана в Венгрии преподносится как разворот страны в сторону ЕС, однако позиция нового премьер-министра Петера Мадьяра по энергетике и Украине указывает на скрытое сближение с Россией, способное пополнить кремлевскую казну, пишет The Independent. Кремль лишился важного стратегического актива в лице Виктора Орбана - ярого противника поддержки Украины. Именно в Венгрии тесная связь между европейской политикой в отношении Украины и поставками российских энергоносителей проявляется наиболее отчетливо. Падение Орбана, несомненно, невыгодно России: Брюссель открыто праздновал уход самого несговорчивого лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили провозгласить смерть «нелиберальной демократии» в Европе.

Однако на этой неделе быстро выяснилось, что реальная картина куда сложнее. Мадьяр, в прошлом близкий соратник Орбана, а ныне его преемник, заявил о готовности снять вето Венгрии на 90 миллиардов евро кредита Украине - жизненно важного финансового канала для Киева. Но в то же время Мадьяр поставил условие: возобновление поставок российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» через Украину. Более того, Мадьяр пообещал провести референдум о возможном вступлении Украины в ЕС, что на практике может быть расценено как обещание наложить вето. В то же время, незаметно для большинства, Испания также тихо увеличила заказы на российский СПГ, поскольку поставки из Персидского залива сокращаются.

«Двойная игра: почему позиция премьера Бельгии по России вызывает тревогу»

Премьер Бельгии Барт Де Вевер подвергся жесткой критике за свои крайне туманные высказывания о помощи ЕС Украине, пишет Le Monde. Пока националиста из Фландрии обвиняют в том, что он «льет воду на мельницу Кремля», сам Де Вевер настаивает: его риторика призвана заставить Европу наконец-то выйти из оцепенения. Во время выступления в Брюсселе в конце 2025 года премьер Бельгии спросил у аудитории, правда ли кто-то верит в успех ВСУ. Он назвал это «сказкой и иллюзией». Спустя две недели произошел новый скандал. Де Вевер выступил против плана поддержки Украины, предложенного Еврокомиссией. Он счел «в корне ошибочным» проект по использованию десятков миллиардов евро из замороженных российских активов.

Премьер Бельгии отстаивал мнение, что финансовые, юридические последствия и риски в сфере безопасности будут слишком тяжелыми, и его стране, возможно, придется нести за них ответственность в одиночку. В итоге он убедил коллег, которые вместо этого выбрали вариант с кредитом в 90 миллиардов евро - который впоследствии заблокировал венгр Виктор Орбан. Третий эпизод произошел 14 марта. В интервью бельгийской газете Де Вевер подробно изложил то, что он считает единственным выходом для Европы, оказавшейся в тупике и лишенной поддержки США в военных вопросах: заключение сделки с Москвой. Речь идет о нормализации отношений с Россией, прекращении конфликта на Украине и, фактически, о «возвращении доступа к дешевым энергоносителям». По словам главы бельгийского правительства, эту позицию в кулуарах разделяют сразу несколько лидеров ЕС.

«Последняя глава однополярной эпохи»

Всё проходит, и однополярная эпоха тоже пройдет, а война США с Ираном лишь приближает развязку, пишет The American Conservative. Автор статьи задался вопросом, почему американцы ведут очередную войну против одной из самых красивых и древних стран мира - страны, прославленной своей поэзией, архитектурой и кухней. Власти США «полны решимости превратить её в руины, подобно варварам». Это осознание дается всё труднее: быть на стороне абсолютной дикости, рассуждая при этом о высоких ценностях цивилизации.

По мнению автора статьи, иранская война станет последней войной «столетия американского одностороннего господства». Это не означает, что Америка в будущем станет бессильной. Напротив, это может, наконец, заставить страну осознать, что благоразумие и сокращение присутствия - ключи к ее выживанию. Но структурные тренды знаменуют конец «Американского века», какой бы тактической гениальностью ни обладали военные. Уже сейчас, по ходу этой войны, очевидно: США не способны вести высокоинтенсивные боевые действия на нескольких фронтах даже против средних держав, не забирая ресурсы с других театров военных действий. Оборонно-промышленная база США остаётся оптимизированной для коротких технологичных стычек и «имперского полицейского надзора», а не для затяжной промышленной войны на истощение, характерной для конфликтов великих держав.