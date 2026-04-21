Нетаньяху: Израиль устранил угрозу "ядерного Холокоста" со стороны Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что американо-израильская военная операция против Ирана позволила устранить "непосредственную экзистенциальную угрозу" еврейскому государству. По его версии, в противном случае Израиль могла бы ожидать катастрофа масштабов Холокоста якобы с применением ядерного оружия.

С этими утверждениями Нетаньяху выступил на государственной траурной церемонии в Иерусалиме по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов. Его выступление транслировали в прямом эфире все каналы израильского телевидения.

"Режим аятолл в Иране планировал еще один Холокост. Он замышлял уничтожить нас ядерным оружием. Бомбы и тысячи баллистических ракет. Если бы мы не действовали против экзистенциальной угрозы, если бы мы не действовали с решимостью и мужеством, названия мест смерти Натанз, Фордо, Исфахан (города Ирана, где находятся ядерные объекты - прим. ТАСС) могли бы встать в один ряд с названиями лагерей смерти Холокоста: Освенцим, Майданек, Треблинка", - утверждал Нетаньяху.

"Но этого не произошло, потому что вместе с нашим великим другом, США, мы заранее сокрушили машину разрушения иранского режима. Мы устранили непосредственную экзистенциальную угрозу для себя", - заявил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны.

7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой, после чего Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 19 апреля Нетаньяху утверждал, что конфронтация Израиля и США с Ираном не завершена и что "новые события" на этом направлении возможны в любой момент.