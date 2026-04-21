Эксперт: инцидент в Ормузском проливе поставил под угрозу переговоры

Захват иранского танкера может обернуться для президента США Дональда Трампа политической ловушкой без возможности «нормального выхода». Комментарий этой ситуации в беседе с URA.RU решил дать замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, Соединенные Штаты встали на путь эскалации, потому что захват иранского танкера — это уже ситуация, которая ведет к ухудшению переговорного фона, переговорных позиций.

«Американцы таким образом пытаются давить на Иран. Я полагаю, что это приведет к росту цен на нефть на международном рынке. В связи с этим усилится давление на китайскую экономику», — заявил Семибратов.

Он подчеркнул, что Китай, в отличие от США, не может похвастать энергетической независимостью, оставаясь при этом главным локомотивом глобальной экономики. Именно эту уязвимость, по словам эксперта, Штаты и намерены использовать. В Белом доме, вероятно, рассматривают сценарий, при котором цены на «черное золото» взлетят до $120–130 за баррель, а то и выше.

Подобные шаги Вашингтона, полагает Семибратов, преследуют двойную цель: ослабить Пекин и заставить его надавить на Тегеран, чтобы тот пошел на уступки. Однако предыдущие раунды диалога, в частности переговоры в Исламабаде, показали, что иранская сторона не готова капитулировать.

Чтобы добиться желаемой «победы», США, по мнению аналитика, потребуется дальнейшее нагнетание обстановки. Косвенным подтверждением этого курса служит наращивание американской военной группировки в непосредственной близости от зоны конфликта. Логика событий подталкивает к мысли, что вскоре там может сформироваться полноценная ударная мощь, способная к широкомасштабному вторжению.