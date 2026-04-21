На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его слова о том, что президент США Дональд Трамп не является гарантом мира.

Своим мнением она поделилась в социальной сети X.

«Однако, если следовать этой логике, ни один демократически избранный лидер, соблюдающий ограничения по срокам полномочий и участвующий в выборах, никогда не сможет быть гарантом мира», — написала она.

Мендель отметила, что, по логике Зеленского, надежным гарантом может выступать только лидер, который бесконечно руководит государством.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно призывает к возобновлению переговоров по Украине в рамках телефонных разговоров с Западом. Сообщалось, что Эрдоган акцентирует внимание на важности скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине, чтобы сохранить дипломатические каналы открытыми.