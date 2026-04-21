Иран выдвинул США требование по захваченному судну
Иран настаивает на необходимости немедленного освобождения членов экипажа и семей захваченного США в Оманском заливе иранского торгового судна Touska.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики, сообщает IRNA.
Иранское внешнеполитическое ведомство также резко осудило захват судна, назвало действия США морским пиратством. По мнению МИД, данный шаг Вашингтона является не только нарушением устава ООН и основ международного права, но и нарушением режима прекращения огня.
Захват США иранского судна угрожает мирным переговорам: что пишут зарубежные СМИ
Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что нападение США на иранское торговое судно является актом агрессии. Он подчеркнул, что США показали несерьезное отношение к дипломатическому процессу своим противоречивым поведением.