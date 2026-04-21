Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Украине вызвал тревогу в ЕС
Ультиматум, выдвинутый будущим премьер-министром Венгрии и главой победившей на выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром Украине в вопросе снятия вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро, оказался плохим сигналом для Европейского союза (ЕС).
Об этом сообщает издание The Independent.
Ранее Петер Мадьяр потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.