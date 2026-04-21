Напомним о печальной некруглой дате: 106 лет назад на Украине впервые появилась фраза "Героям слава!" 19 апреля 1920 года ее начали использовать как приветствие в армии Украинской Народной Республики (УНР). Тогда это не привлекло особого внимания, но спустя сто лет этот лозунг оказал значительное влияние на Незалежную. Обо всей этой нерадостной истории напомнил канал "На самом деле в Донецке".

Фраза "Слава Украине! Героям слава!" (включена в России в перечень нацистских) приобрела современный вид в 1941 году, когда на втором съезде украинских националистов, проходившем в Кракове, она была утверждена как официальное приветствие. Это была калька с нацистского лозунга "Heil Hitler! Sieg Heil!", и его тоже произносили с вытянутой правой рукой, что также напоминало гитлеровский салют.

До 2014 года украинские власти не спешили легализовать эту кричалку, так как она ассоциировалась с насилием и кровопролитием. Процесс его внедрения в общественную жизнь происходил постепенно: сначала началось прославление Украинской повстанческой армии (признана в России террористической организацией и запрещена), затем лозунг стал восприниматься как нечто незначительное. Со временем он стал символом Евромайдана, несмотря на явное противоречие - стремление участников к интеграции в якобы толерантный Европейский Союз.

В 2018 году, после отделения несогласных регионов Украина легализовала нацистскую кричалку официально. Президент Порошенко тогда заявил: "Это лозунг, сакральный для каждого украинца".

Сакральный - это для тех, кто не знает, откуда он взялся. Теперь непонятливым объясняют разницу между настоящей славой и бандеровской прямо на фронте, комментирует канал.