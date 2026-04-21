Раскрыт переломный момент деградации отношений внутри НАТО

Переломным моментом деградации отношений внутри НАТО стало требование Соединенных Штатов отдать Гренландию, которая входит в состав Дании. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

Он обратил внимание, что напряженность между Вашингтоном и союзниками обнаружила себя после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Американский лидер требовал от стран — членов Североатлантического альянса более «справедливого» распределения финансового бремени и оказывал на них давление, пытаясь заставить увеличить военные бюджеты до 5% от ВВП к 2035 году.

«Тем не менее какое-то время евронатовцы продолжали терпеть тычки и унижения с американской стороны во имя сохранения американского «оборонного зонтика». <...> Переломным моментом стал гренландский кризис», — сказал дипломат.

Гончар пояснил, что в тот момент Трамп «покусился на святое» — европейскую часть трансатлантического пространства. Более того, он показал, что конъюнктурные интересы Соединенных Штатов для него важнее, чем единство в НАТО. Как отметил посол, с началом американо-израильской операции против Ирана ситуация в Североатлантическом альянсе усугубилась еще больше.

НАТО ускоренно вооружается на фоне раскола

В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога». Тогда он предупредил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее американский лидер заявил, что «попрощался» с НАТО из-за реакции на требование отдать Гренландию.