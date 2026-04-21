Названа самая красивая женщина в мире

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых людей в мире. Ежегодный список был опубликован на сайте издания People.

43-летняя Энн Хэтэуэй стала самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала и снялась для его обложки. Актриса позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

В интервью Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удается сохранять фигуру. Актриса призналась, что занимается с личным тренером Моник Иствуд.

«Мне очень нравится тренироваться с Моник Иствуд. Она гений. Бывшая балерина, поэтому она объединила балет, высокоинтенсивные интервальные тренировки, пилатес и йогу. Мне очень повезло, что у меня есть возможность заниматься с ней индивидуально. Мы работаем вместе уже более четырех лет, она сделала меня лучше», — заявила актриса.

14 апреля папарацци подловили Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Актриса направлялась на вечеринку по случаю презентации фильма «Мать Мария», где сыграла главную роль. Артистка позировала перед фотографами в черном прозрачном платье-сетке, спущенном пальто и туфлях на каблуках. Знаменитость добавила к образу солнцезащитные очки, сумку и кольца. Энн Хэтэуэй уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественных тонах.

Ранее 43-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в «голом» платье на кинопремьере.