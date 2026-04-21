Глава киевского режима Владимир Зеленский усомнился в том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода ВСУ из Донбасса.

«Например, США говорят - президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?», — приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".

Также глава киевского режима вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.

Вывод вооруженных сил Украины из Луганской и Донецкой областей для Киева будет стратегическим проигрышем, поделился своей точкой зрения Зеленский.

Минобороны РФ сообщило о взятии Луганской Народной Республики под полный контроль 1 апреля.

21 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. В марте - апреле бойцы взяли под контроль 34 населенных пункта и полностью освободили ЛНР.