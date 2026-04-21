Названа главная причина тревоги из-за конфликта вокруг Ирана

Акцент на Ормузском проливе в переговорах по Ирану вызывает тревогу у стран Персидского залива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов.

«Наибольшую тревогу в странах Персидского залива вызывает тот факт, что, несмотря на неоднократные атаки иранских ракет, беспилотников и прокси-сил в их регионе, переговоры все чаще строятся почти исключительно вокруг Ормузского пролива из-за его глобального экономического влияния», — отмечает агентство, сославшись на мнение аналитиков.

Президент Эмиратского политического центра Эбтесам Аль-Кетби в беседе с агентством заявила, что происходящее вокруг Ирана не является историческим урегулированием, а похоже на «целенаправленное создание устойчивого конфликта». По ее словам, странам Персидского залива и Израилю было бы выгодно также решить проблему ракет и марионеточных сил на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана планируется провести в среду, 22 апреля, в Исламабаде.