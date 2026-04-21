Такер Карлсон испытал угрызения совести из-за вклада в победу Трампа на выборах

Американский журналист Такер Карлсон признал, что он будет долго испытывать угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа, поскольку политика последнего ведет страну к катастрофе. Об этом Карлсон рассказал в собственной программе The Tucker Carlson Show.

"Мы внесли свой вклад в это. Все, кто поддерживал его, писал ему речи. Мы все к этому причастны. И недостаточно теперь просто сказать, что ты поменял свое мнение. Вы, я, миллионы поддерживавших его людей - причина того, что происходит сейчас. Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. Нас это будет мучить еще долго, меня в том числе. И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение", - сказал Карлсон.

Ранее Карлсон был активным сторонником Трампа и агитировал избирателей в его поддержку. Он также поддерживал политику Трампа после его повторной инаугурации 20 января 2025 года. После ряда внешнеполитических шагов президента США, в особенности начала операции против Ирана, Карлсон перешел в оппозицию президенту и стал резко критиковать его политику.