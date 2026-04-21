Стало известно, как изменятся отношения России и Болгарии

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии бывшего президента страны Румена Радева не приведет к резкому изменению отношений Софии и Москвы, однако «лавочка помощи Киеву оружием и боеприпасами может быть прикрыта». Такое мнение высказали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Парламентские выборы прошли в Болгарии 19 апреля. Победу на них одержала партия экс-президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария», набрав больше 44,5% голосов и получив 131 мандат в парламенте. Правящая коалиция ГЕРБ-СДС заняла второе место с 13,387% голосов избирателей. Впервые за долгие годы одна партия в состоянии единолично сформировать правительство в стране.

Болгария – крупный поставщик оружия, и в первую очередь боеприпасов, Украине. В 2022–2023 гг. треть вооружений и боеприпасов Киеву поставляла именно Болгария.

При этом Радев уже заявил, что Европе нужна конкурентоспособность и дешевые энергоресурсы, а также подчеркнул, что будет выстраивать с Москвой «равноправные и взаимоуважительные отношения», отмечает газета.

Пророссийским Радева назвать нельзя, однако в плане отношений с Москвой его кандидатура выглядит куда более адекватно, чем премьера Бойко Борисова, который еще до спецоперации торпедировал совместные с Россией инфраструктурные проекты, отметил доцент Финансового университета при правительстве Александр Камкин.

При этом, по его словам, не стоит ожидать, что новое правительство в Болгарии выступит против ЕС, так как страна зависит экономически от Брюсселя.

«Что же касается поставок оружия Киеву, то при Радеве лавочку помощи Киеву оружием и боеприпасами все же прикроют, как прикрыли ее после последних выборов в Чехии», - уверен Камкин.

В свою очередь научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев обратил внимание на то, что победа Радева в Болгарии была «сокрушительной», что свидетельствует о глубокой усталости общества от старых элит.

Однако то, что Радева называют пророссийским политиком, является лишь попыткой его дискредитации. На самом же деле, он - проболгарский политик, действующий из национальных интересов, уверен эксперт.

При этом он отметил, что поставки боеприпасов Украине, скорее всего, продолжатся на уровне коммерческих фирм, так как это - «живые деньги». Однако Радев выступает против политики передачи Болгарией оружия из собственных арсеналов или спонсирования поставок в ущерб благосостоянию граждан.

Избрание Радева – это позитивное явление для самой Болгарии и для российско-болгарских отношений, хотя называть это «победой России» было бы преувеличением, констатировал политолог.