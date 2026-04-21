Джей Ди Вэнс, как ожидается, вылетит в Исламабад во главе американской дипломатической делегации 21 апреля — при условии, что Тегеран даст согласие на продолжение консультаций в пакистанской столице. Срок действующего режима прекращения огня тем временем неумолимо истекает.

Вместе с вице-президентом в Пакистан отправятся спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Однако иранский президент Масуд Пезешкиан предупредил о сохраняющемся «глубоком историческом недоверии» к Соединенным Штатам. По его словам, Тегеран обеспокоен «неконструктивными и противоречивыми сигналами от американских официальных лиц», расценивая их как попытку добиться капитуляции страны.

«Иранцы не подчиняются силе», — подчеркнул он.

В то же время высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Тегеран «позитивно рассматривает» возможность участия. Ожидается, что иранскую делегацию вновь возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, если с американской стороны прибудет Вэнс. Позднее Галибаф заявил, что Иран не пойдет на переговоры под угрозами, и добавил, что страна «подготовила новые карты для поля боя». Он также обвинил Трампа в стремлении «превратить стол переговоров — в собственном воображении — в стол капитуляции либо оправдать возобновление военных действий».

Тегеран потребовал прекращения американской блокады Ормузского пролива. Трамп, в свою очередь, повторил требование, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, и даже заявил, что готов лично встретиться с иранскими лидерами.

Ранее американский президент внес путаницу, сообщив New York Post, что Вэнс и его команда «уже в пути» и прибудут в Исламабад тем же вечером. Это заявление было быстро скорректировано официальными лицами США: по их словам, обсуждался вылет в понедельник, но фактически вице-президент отправится в путь утром во вторник, если переговоры состоятся.

Также Трамп заявил, что теперь считает сроком истечения двухнедельного перемирия с Ираном «вечер среды по вашингтонскому времени», продлив паузу еще на сутки, чтобы дать шанс критически важной встрече в Исламабаде. В интервью Bloomberg он добавил, что «крайне маловероятно», что он пойдет на дальнейшее продление, намекнув на скорое возобновление бомбардировок — хотя в том же разговоре президент также настаивал: «Меня никто не заставит спешить и заключать плохую сделку. У нас сколько угодно времени». Так что второй раунд судьбоносных дискуссий может — в случае согласия сторон — пройти в среду на фоне угрозы возобновления боевых действий.

Вэнс уже возглавлял американскую команду в ходе 21 часа безрезультатных переговоров с Ираном ранее в этом месяце. Тогда диалог зашел в тупик, поскольку Тегеран отказался удовлетворить требования США о прекращении ядерного обогащения и передаче высокообогащенного урана. Иранцы ссылались на дефицит доверия к Вашингтону и добивались гарантий, чтобы в случае заключения окончательного соглашения они не подвергнутся новым атакам.

Пакистан готовится к возможным переговорам с воскресенья: в столице усилены меры безопасности, приостановлена работа общественного транспорта. Энергетическая компания Исламабада пообещала на время консультаций отключить веерные отключения электричества, которые обычно длятся по шесть-семь часов в день и вызваны дефицитом нефти и газа из-за двойной блокады Ормузского пролива — как со стороны Ирана, так и со стороны США.

Напомним, Трамп ввел блокаду иранских портов в ответ на решение Тегерана взимать плату за проход торговых судов через стратегический пролив. В воскресенье американские военные захватили иранский контейнеровоз под флагом Ирана, попытавшийся пересечь водную артерию, что усилило опасения по поводу срыва мирных переговоров из-за эскалации.

Хотя в пятницу Иран ненадолго снял свою блокаду, уже в субботу он восстановил ее в ответ на отказ США отменить встречные ограничения. В субботу иранский Корпус стражей исламской революции атаковал в регионе один танкер, а в другой контейнеровоз попал неопознанный снаряд. Коммерческое судоходство в проливе вновь практически замерло: в понедельник пролив пересекли всего три танкера против 18 судов в субботу. Цена барреля нефти марки Brent в понедельник подскочила на пять долларов, превысив 95 долларов, что отражает возросшие риски для морского сообщения.

Тем временем Госдепартамент США сообщил, что в четверг в Вашингтоне состоится второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном — первая встреча после объявления на прошлой неделе десятидневного перемирия на этом театре военных действий.