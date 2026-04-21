СМИ: Второй раунд американо-иранских переговоров пройдет утром 22 апреля

CNN: Второй раунд американо-иранских переговоров пройдет утром 22 апреля
Второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана пройдет в среду утром, 22 апреля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По информации СМИ, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он вылетит в Пакистан во вторник утром, 21 апреля. Спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф возглавит иранскую делегацию.
При этом 19 апреля агентство IRNA сообщило, что Иран решил не принимать участия во втором раунде переговоров с США, сославшись на отсутствие «явных перспектив» для конструктивного диалога. Представители Тегерана объяснили свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона», а также нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции и противоречиями.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами заканчивается 21 апреля, однако оно вряд ли будет продлено.