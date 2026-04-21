«Даже хуже, чем Орбан»: на Западе оценили результат выборов в Болгарии

Победа на выборах в Болгарии партии экс-президента страны Румена Радева может стать для Евросоюза большей проблемой, чем позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу Украины. Такое мнение высказал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, передает РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Болгарии 19 апреля. Победу на них одержала партия экс-президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария», набрав больше 44,5% голосов и получив 131 мандат в парламенте. Правящая коалиция ГЕРБ-СДС заняла второе место с 13,387% голосов избирателей.

«В Брюсселе раздалось много возгласов: «Ну, черт возьми!» (…) Оказывается, все эти усилия, вся эта черная пропаганда, тайные операции и подстроенные утечки пошли насмарку. Радев, в сущности, может быть для Евросоюза даже хуже, чем Орбан», — констатировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. В ходе саммита 19 марта, несмотря на давление со стороны глав стран ЕС, он подтвердил свое решение, отметив, что «сломил нефтяную блокаду, навязанную Владимиром Зеленским».