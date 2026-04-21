Трамп предупредил о предстоящем «долгом и трудном процессе» в Иране

Извлечение урана из-под разбомбленных в американо-израильской операции в июне 2025 года подземных ядерных объектов в Иране займет много времени.

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social предупредил президент США Дональд Трамп.

«Операция "Полуночный молот" стала полным и тотальным уничтожением объектов ядерной пыли в Иране. Поэтому их раскопка будет долгим и трудным процессом», — написал американский лидер.

Ранее Трамп попробовал объяснить Папе Римскому Льву XIV необходимость воевать с Ираном. По словам хозяина Белого дома, появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков.

22 июня 2025 года американцы нанесли удар по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.