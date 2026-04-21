Зеленский выступил с обвинениями в адрес Уиткоффа и Кушнера

Президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона обвинил спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в неуважении к Украине.

«Неуважительно ехать в Москву и не приезжать в Киев», — сказал Зеленский.

Он признал, что с посещением Украины существуют трудности, но заметил, что другие политики посещают Киев. В этом «нуждаемся не мы, а они», указал политик. В то же время глава государства заметил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.

До этого Зеленский заявлял, что Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уверены в том, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и это является «проблемой» для Киева. Также украинский президент подчеркнул, что у Кушнера и Уиткоффа «нет времени на Украину», так как они «постоянно контактируют с Ираном». По его словам, чем раньше американские переговорщики приедут в Киев, тем раньше станет понятно, «что они думают».