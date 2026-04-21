Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров с США

Иранская сторона всячески затягивает переговорный процесс из-за жёсткой позиции и давления на руководство страны со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает портал Axios.

Как следует из публикации, представители КСИР категорически не хотят вести диалог до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут блокаду Ормузского пролива.

Журналисты пояснили, что иранские делегаты были вынуждены приостановить переговорный процесс, так как ожидали прямого разрешения на проведение встреч от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

По данным портала, необходимое одобрение поступило только в понедельник, 20 апреля, вечером.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, подвергаясь угрозам.