Трамп пообещал Ирану невиданные проблемы в случае отказа от переговоров

Президент США Дональд Трамп в интервью радиожурналисту Джону Фредериксу пригрозил, что Тегеран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном. Он также заявил, что надеется на заключение сделки Ираном, пишет РИА Новости.

"Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами", - сказал американский лидер.

Трамп выразил надежду на то, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку. Он также пообещал, что у Ирана в таком случае не будет ядерного оружия.

Дуров предрек Франции еще более ужасные утечки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Францию ждут "еще более ужасные утечки", если власти страны добьются получения доступа к зашифрованным чатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию бизнесмена в социальной сети Х.

"Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке - произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 миллионов человек. Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей", - написал Дуров.

"Лишь подготовка". На Западе предупредили о провокации против России

Европейские власти морально готовят население к войне с Россией. Они также подстрекают Украину к продолжению боевых действий, пишет РИА Новости со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.

"Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией", — говорится в публикации.

Как пишет издание, власти ЕС цинично подстрекают Киев к продолжению боевых действий против России, несмотря на то, что это грозит катастрофой украинскому народу. Киевский режим, в свою очередь, готов выполнить все, что ему прикажут западные партнеры.

Глава РФПИ назвал отставку Стармера единственным шансом для Британии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера является единственным сценарием, который поможет стране. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал на своей странице в соцсети X, сообщает РИА Новости.

"Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "отставка", - говорится в сообщении.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию, посвящённую заседанию палаты общин по экс-послу Великобритании Питеру Мандельсону.

"Полное фиаско". На Западе раскрыли главный провал США в Иране

Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что американское командование полностью провалило попытки провести сухопутную операции в Иране. По его словам, единственная надежда Штатов заключается в продолжении воздушных атак, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Я не думаю, что США <…> решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. <…> Они уже прощупывали почву для ввода войск и потерпели полное фиаско. <…> Их единственная надежда — продолжение воздушных атак. <…> И, к сожалению, похоже, что так они и сделают, поскольку это единственное, на что они способны", — отметил аналитик.

Хеннингсен также уверен, что результативность воздушных атак США будет неминуемо снижаться, тогда как издержки Вашингтона, наоборот, возрастут.