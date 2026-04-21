Зеленского осудили за неправильный подход к Мадьяру

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель осудила Зеленского за неправильный подход к Мадьяру и подчеркнула, что украинский президент ведет рискованную дипломатию там, «где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски». По ее мнению, Украина сейчас оказалась в сложном положении.

Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что страна не допустит шантажа.