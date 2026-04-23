В Словакии испугались возможного получения Украиной ядерного оружия

Передача странами Европы ядерного оружия Украине приведет к катастрофе, убежден завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Последствия он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«Да, они шумят о передаче. Давайте все-таки вспомним, Великобритания передавала боеприпасы с объединенным ураном в качестве сердечника, и мы делали заявления, что это и есть, в общем-то, уже поставки вооружения с ядерными элементами, которые, наверное, так и следует рассматривать. Желание передать, напугать мировую общественность и думать, что они пугают Россию, понятно. А на самом деле к чему это приведет Европу в частности и мир в целом? Они даже не могут себе представить катастрофу, если они будут что-то подобное осуществлять с Украиной», — высказался эксперт.

Ранее российский политолог Владимир Оленченко в разговоре с «Лентой.ру» призывал Организацию Объединенных Наций (ООН) обратить внимание на угрозу распространения ядерного оружия в Европе.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выражал опасение, что передача Украине ядерного оружия Великобританией и Францией приведет к неконтролируемой эскалации конфликта с Россией.