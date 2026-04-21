Во Франции продолжается следствие по делу Павла Дурова

Правоохранительные органы Франции продолжают следствие по делу сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Парижа.

Там подчеркнули, что расследование в отношении Дурова не закрыто. При этом собеседники агентства отказались назвать дату следующих заседаний по делу и будет ли соооснователь Telegram вновь вызван на допрос к следственным судьям.

20 апреля Дуров заявил, что расследование против него во Франции проходит по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Дуров предрек европейской стране ужасные утечки данных

Павел Дуров, получивший французское гражданство в 2021 году, был арестован при выходе из самолета в аэропорту Ле-Бурже в конце августа 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с организованной преступностью. В частности, его обвинили в бездействии и непринятии мер по ограничению распространения криминального контента в Telegram.

Ранее Дуров призвал держаться подальше от Франции.