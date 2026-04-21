Великобритания, как пишет The Economist (статью перевели ИноСМИ), оказалась в эпицентре необычного продовольственного кризиса. Страна, которая исторически славилась своими стандартами сельского хозяйства и животноводства, столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и вынуждена в рекордных объемах закупать эту продукцию за рубежом. Главным спасателем британского завтрака неожиданно стала Украина, чей дешевый импорт, однако, вызвал ожесточенное сопротивление со стороны местных птицеводов.

Яичный апокалипсис по-британски

Согласно анализу издания The Economist, цены на яйца в Соединенном Королевстве взлетели на 36% в реальном выражении. Причина столь резкого скачка кроется в идеальном шторме из нескольких факторов. С одной стороны, резко выросло потребление: за прошлый год среднестатистический британец съел 209 яиц, что на 45 штук больше, чем в 2005 году. Эксперты связывают этот всплеск сразу с двумя трендами — повальным увлечением домашней выпечкой, зародившимся в эпоху карантинов, и недавней модой на поздние сытные завтраки.

С другой стороны, производство внутри страны не поспевает за спросом. С 2021 года поголовье кур-несушек в Англии сократилось на 10% из-за масштабной эпидемии птичьего гриппа.

Дополнительным ударом стала российская спецоперация на Украине, которая привела к резкому удорожанию кормов и электроэнергии, необходимой для обогрева и освещения птицефабрик. В результате предложение упало, а издержки выросли, создав на рынке «черную дыру», которую требовалось срочно заполнять.

Украинское яйцо как спасательный круг

Чтобы залатать образовавшуюся брешь, Лондон резко активизировал внешние закупки. С 2021 года импорт яиц в Великобританию удвоился. Сегодня ситуация выглядит драматично для местных производителей, но показательно для глобальной торговли: почти каждое девятое яйцо на британских прилавках поступает из-за рубежа. Для сравнения, еще в 2022 году импортным было лишь каждое тридцатое.

Лидером по поставкам в прошлом году стала Украина. Решающую роль здесь сыграла политика солидарности. С началом боевых действий Великобритания и Евросоюз отменили тарифы и пошлины на украинскую сельхозпродукцию. Однако если ЕС под давлением протестов фермеров в прошлом году вернул таможенные барьеры, то Британия проявила принципиальность. В Соединенном Королевстве решили сохранить беспошлинную торговлю яйцами вплоть до 2028 года. Результат не заставил себя ждать: только за прошлый год с Украины поступило рекордных 200 миллионов яиц.

Конфликт инкубаторов и двойные стандарты качества

Именно здесь и зародился главный конфликт. Британские фермеры «распетушились» не на шутку, и у них есть на то веские причины. Дело в том, что значительная часть украинского импорта относится к промышленной категории В. Это яйца с тонкой скорлупой или нестандартные экземпляры, которые технически непригодны для розничной продажи в классическом виде. Их удел — производство печенья, соусов, майонезов или поставки в рестораны.

Фермеры жалуются, что этот дешевый поток буквально выдавливает их с рынка переработки. Они не могут конкурировать с украинской продукцией по цене, особенно с учетом отмены пошлин. Однако это лишь верхушка айсберга. Гораздо более острый скандал разгорелся вокруг условий содержания кур.

Две крупнейших украинских птицефабрики, по данным отраслевых источников, используют инкубаторы с так называемыми клеточными батареями. Такая система содержания птиц была запрещена в Великобритании еще в 2012 году как негуманная. Согласно опросу YG, семь из десяти британцев категорически отказались бы от яиц, снесенных курами в стесненных клеточных условиях. Парадокс в том, что закон никак не регулирует использование таких яиц ресторанами. Потребитель, заказывая яйца пашот или яйца по-бенедиктински в заведении, не имеет решительно никакой возможности узнать их происхождение. Таким образом, по мнению британских фермеров, общественность сознательно вводят в заблуждение, подрывая местные стандарты гуманного производства.

Экономика войны и будущее рынка

Для самой Украины, чья экономика находится в тяжелом положении, экспорт сельхозпродукции стал главной опорой. В 2025 году более половины всего украинского экспорта пришлось именно на сельское хозяйство. Киев делает большую ставку на то, что «голодные британцы» продолжат сметать с полок дешевую продукцию, а вырученные средства пойдут на поддержание экономики и приближение победы. Пока что британское правительство, в отличие от Евросоюза, остается верным принципу свободной торговли до 2028 года. Однако растущее давление со стороны местных лоббистов и этические споры вокруг клеточных батарей могут заставить Лондон пересмотреть эту стратегию. Рынок яиц в Британии из символа домашнего уюта превратился в поле жесткой геополитической и торговой битвы.