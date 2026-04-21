Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал отставку премьер-министра Кира Стармера лучшим сценарием для Великобритании.

Таким образом он прокомментировал сообщения о существовании разных версий текстов выступления политика, касающихся извинений за скандал вокруг экс-посла страны в США Питера Мандельсона, которого связывают с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "Уйти в отставку"», — написал Дмитриев.

Стармер не собирается уходить в отставку из-за скандала с Мандельсоном

По информации Politico, сторонники премьер-министра Великобритании считают, что он может уйти со своего поста из-за скандала вокруг связей бывшего посла Британии в США и Эпштейна.

11 сентября Стармер и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решили уволить Мандельсона после ознакомления с опубликованной Министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл миллиардера «лучшим другом».