Главы МИД ЕС хотят вернуться к 20-му пакету санкций и одобрить €90 млрд Киеву

Главы МИД стран ЕС намерены возобновить процесс утверждения 20-го пакета санкций и в ближайшее время одобрить финансирование для Киева.

© Global look

«Ожидаю позитивного решения о €90 млрд для Киева в течение ближайших 24 часов», — заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по итогам встречи в Люксембурге, передаёт ТАСС.

По её словам, министры также призвали вернуться к обсуждению нового пакета санкций.

Каллас отметила, что ситуация изменилась после выборов в Венгрии.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС планировали обсудить выделение €90 млрд и 20-й пакет санкций на встрече в Люксембурге.